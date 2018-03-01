Гвенетадзе: Несмотря на снижение, долларизация остается одним из главных вызовов

01.03.2018 20:16 По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенедатадзе, с начала 2017 года долларизация депозитов снизилась на 7 процентов. Также почти на 14% уменьшился показатель долларизации кредитов физических лиц.



«Долларизация, несмотря на значительное снижение в 2017 году, остается одним из главных вызовов для финансового сектора. В связи с долларизацией много мероприятий. Разработан план из 10 пунктов. В целом, снижение долларизации и рост ларизации является ростом доступности кредитных ресурсов. Если мы говорим о том, чтобы снизить долларизацию, должны быть ресурсы лари. План из 10 пунктов работал именно в этом направлении», — заявил Гвенетадзе.



На вопрос – не планируется ли увеличение уровня ларизации лари с 100 тысяч до 200 тысяч, Гвенетадзе ответил, что на данном этапе этот вопрос не рассматривается.





















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