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Из 11 457 автотранспортных средств техосмотр не смогли пройти 2 935


01.03.2018   20:45
2 935 из 11 457 автотранспортных средств не смогли пройти техосмотр. Информацию Первый канал запросил из министерства экономики.

По данным ведомства, основные изъяны касались неисправности тормозов, выхлопов, фар и отражателей света. У владельцев есть месяц, чтобы все исправить.

«С первого января по 28 февраля 2018 года техническое инспектирование было проведено 11 457 автотранспортным средствам. Из них 2 935 были признаны негодными. Им дали месяц на исправление изъянов. 2 405 из 11 457 находятся в собственности юридических лиц», — заявили Первому каналу в министерстве экономики.

Если водитель не исправит все в течение месяца, ему придется заплатить штраф в размере 50 лари. Для юридического лица штраф составляет 200 лари. Вместе с компанией будет оштрафован и водитель, которому придется заплатить 50 лари.

Напомним, С 1 января 2018 года периодическое техническое инспектирование стало обязательным только для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонны, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест.

Техосмотр был обязателен для этих машин и ранее, но с 1 января 2018 года он стал более сложным. Кроме того, увеличится размер штрафов, предусмотренных в случае отсутствия проверки.

С 1 июля 2018 года техническое инспектирование станет обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также автомобилей, принадлежащих государству.
С 1 октября 2018 года новшество затронет легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.

Обязательному техосмотру не будут подлежать мопеды, те автотранспортные средства, скорость которых не превышает 25 километров в час, а также прицепы, вес которых колеблется от 750 килограмм до 3,5 тонны.

Вместе с тем, с 1 января 2018 года в Грузию нельзя будет импортировать и регистрировать автомобили с перенесенным рулем. Запрещен будет и перенос руля справа налево.

После введения техосмотра владельцы автомобилей платят за эту услугу 60. Если владелец не пройдет техосмотр, его будут штрафовать на 50 лари.

Штраф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 200 лари.

По всей Грузии действуют 24 тестовых центра и 35 линий. Планируется увеличить их количество до 115.






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