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В телекоммуникационном тендере победили «Магтиком», «Джеосел» и «Билайн»


01.03.2018   21:22
В телекоммуникационном тендере победили все три претендента — «Магтиком», «Джеосел» и «Билайн». Такое решение приняла тендерная комиссия. В тендерах прошлых лет побеждали «Магтиком» и «Джеосел».

Члены комиссии постановили, что предложения компаний полностью соответствуют условиям и требованиям, представленным тендерной документацией. Первый канал поинтересовался, изменится ли существующее распределение абонентов и перейдет ли часть публичных служащих в сеть «Билайн». Как оказалось, решать это ведомства смогут в индивидуальном порядке. Они должны оформить с компаниями «Магтиком», «Джеосел» или «Билайн» соответствующий договор. Речь идет об обслуживании около 260 тысяч абонентов.

Этот тендер, в отличие от прошлых лет, проходил по другим условиям. Изменения касаются и тарифов. В частности дорожает стоимость интернета. Если раньше 15 гигабайт можно было купить за 4.99 лари, по новым условиям, за такую цену абонент получит пакет в 5 гигабайт. Соответственно отныне за 3.99 можно будет приобрести 3 гигабайта, вместо привычных пяти.






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