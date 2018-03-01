ЕС получил от стран Восточного партнерства инвестиционных заявок на 1 млрд евро

01.03.2018 22:15 Еврокомиссия получила 30 инвестиционных заявок от стран-соседей на общую сумму 2,6 млрд евро.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital, рассказал сотрудник главного директората Еврокомиссии по переговорам по европейской политики соседства и расширения Фульвио Капурсо.



Он рассказал о реализации внешнего инвестиционного плана ЕС, в рамках которого на 2018 год выделено 1,5 млрд евро на поддержку инвестиционных проектов.



"До 31 января мы принимали предварительные заявки. Сейчас мы получили 30 заявок на общую сумму 2,6 млрд, что несколько больше наших возможностей. Из них страны Восточного партнерства подали заявок на 1 млрд евро. Отмечу, что среди них есть и заявки с Украины", - рассказал он.



Вместе с тем заместитель председателя директората Еврокомиссии по переговорам по европейской политики соседства и расширения Екатерина Матернова уточняет: у ЕС пока есть "очень много" двусторонних проектов поддержки Украины, а поэтому механизм ВИП "часто просто нет смысла использовать".



Инструмент ВИП предусматривает софинансирование ЕС частных инвестиционных проектов в странах-соседях. "Мы готовы вкладывать 30% или 50%, чтобы дать уверенность частным инвесторам. Но никогда не 100%, чтобы не искажать рынок", - объясняет Фульвио.















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