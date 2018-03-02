В Грузии 15 сел получат льготы, предусмотренные для высокогорных поселений

02.03.2018 13:54 Население ещё 15 сел будет пользоваться льготами, предусмотренными для высокогорных поселений. Соответствующее решения принято в ходе 7 заседания Национального совета по развитию горных регионов, которое прошло под председательством первого вице-премьера, министра экономики Дмитрия Кумсишвили.



В перечень высокогорных поселений внесены 15 сел из регионов Самцхе-Джавахети, Имерети, Шида и Квемо Картли: Сакире, Тадзриси, Хани, Личи, Мухура, Мелушеети, Бегиаури, Мандаети, Цкалшави, Зваре, Чрдлили, Сацисквило, Гедсамания, Гогети и Брдазори.



Как было отмечено на заседании, на покрытие льгот, предусмотренных законом для высокогорных поселений, в 2017 году государство выделило более 66 млн лари. В общей сложности в 2017 году льготами воспользовались 7 272 семьи, в которых родились дети; 69 803 пенсионеров; 14 150 бенефициаров социального пакета; 574 врача и 989 медсестры; 11 395 педагогов; 77 973 семей получили льготы на электроэнергию и другое.















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