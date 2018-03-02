Оппозиция обвинила правительство Грузии в сговоре с банками

02.03.2018 14:15 Оппозиционное нынешним властям движение «Гирчи», которое известно своими выступлениями в защиту декриминализации (и легализации) марихуаны, на этот раз протестует против пенсионной реформы и утверждает, что на самом деле эта реформа — ничто иное как заговор между правительством Грузии и коммерческими банками.



По заявлению лидера партии Зураба Джапаридзе, реформа, которую анонсирует правительство и активно поддерживают банки, направлена собственное обеспечение финансами путем изъятия из карманов рядовых граждан миллиардов лари. В доказательство своего утверждения он привел результаты исследования, проведенного компанией «Делойт» по заказу правительства Грузии на финансирование USAID.



«Данное исследование практически подтверждает высказанное нами мнение и гласит: В результате осуществления пенсионной реформы в стране еще больше вырастет прибыль финансовых институтов», — сообщил Джапаридзе.



Он призвал представителей правительства и руководителей и владельцев коммерческих банков включиться в открытую дискуссию по вопросу пенсионной реформы и объяснить населению свои цели и задачи, а также развеять бытующие подозрения.



Свое обращение политик адресовал крупнейшим комбанкам страны — TBC Bank, Bank of Georgia, Liberty Bank, VTB Bank Georgia, Cartu Bank и другим.



«Господа, когда вы говорите о благах обязательной накопительной пенсионной системы, упоминаете при этом необходимость развития рынка ценных бумаг и появления долгих денег, формирования культуры сбережения, в действительности все это — пускание пыли в глаза непонимающих людей, и реально вами движут очень конкретные, важные, личные интересы, выраженные множеством нулей. Вы стоите за этой схемой. Вы хотите полицейской силой выудить деньги из наших карманов и затем в течение 40 лет самостоятельно править этими миллиардными финансами», — заключил оппозиционер.



Он выразил готовность к открытым дебатам с представителями правительства и банков в любом телеэфире.



Начало пенсионной реформы и переход на накопительную пенсионную систему правительство Грузии анонсировало осенью прошлого года. Презентация соответствующего законопроекта, разработанного совместно министерствами экономики, финансов и Национальным банком, состоялась 31 октября. в рамках реформы для каждого гражданина будет создан индивидуальный пенсионный счет, и все работники и работодатели должны будут вносить на него пенсионный взнос в размере 2% от зарплаты работника до ее налогообложения, а самотрудоустроенные лица — 4% от своих доходов. Новую пенсионную систему планируется задействовать уже нынешним летом.















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