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Из Харькова снова открывают рейс в Грузию


04.03.2018   18:42
Georgian Airways возобновляет прямые рейсы Харьков-Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта

Первый рейс запланирован на 6 апреля. Вылеты в Грузию будут осуществляться по вторникам и субботам. Время в пути – 2 часа 20 минут, вылет в 00:10 и приземление в 3:30 по местному времени. Обратные рейсы в Харьков будут по понедельникам и пятницам. Время в пути аналогичное, вылет в 22:00 и приземление в 23:20.






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