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Число посетителей заповедников Грузии выросло на 48%
05.03.2018 11:47
В течение последних двух месяцев количество визитеров на охраняемых территориях Грузии увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 31,8 тысячи человек, сообщил Первый канал общественного вещателя Грузии.
По информации министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, из них 59% являются местными жителями, а 41% иностранцами.
Чаще охраняемые территории Грузии посещали гости из Германии, ОАЭ, Индии, Азербайджана и России.
По данным последних двух месяцев первое место по посещаемости занимает Тбилисский национальный парк, затем следует Национальный парк Казбеги, третье место занимает Пещера Прометея, на четвертом разместился Национальный парк Боржоми-Харагаули, замыкают пятерку Охраняемые территории Лагодехи.
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