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Чоговадзе: В феврале количество международных путешественников увеличилось на 19.8%, а туристов – на 27.1%


05.03.2018   12:31
В феврале количество международных путешественников увеличилось на 19,8%, а туристов — на 27,1%.

В феврале 2018 года наибольшее число визитов было из Азербайджана (-2,2% по сравнению с предыдущим годом), Армении (+ 27,1%), Турции (+ 28,1%), России (+ 24,2%) и Ирана (+ 130,6%), — заявил глава Национальной администрации туризма.

По словам Георгия Чоговадзе, позитивная тенденция сохраняется с точки зрения визитеров из стран ЕС и в феврале по росту отличились Соединённое Королевство, Литва, Франция и Германия.

По информации Чоговадзе, по данным за январь-февраль 2018 года Грузию посетили 885,047 международных путешественников, что на 129,967 превышает аналогичный показатель прошлого года.






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