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Чоговадзе: В 2018 году Грузию посетят более 8 млн международных визитеров


05.03.2018   14:02
В 2018 году Грузию посетят более 8 млн международных визитеров, — об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, представивший сегодня статистику международных визитеров за февраль.

По его словам, сфера туризма демонстрирует динамичный рост и в этом плане текущий год станет годом новых рекордов.

В частности, по прогнозу Чоговадзе, в этом году Грузия впервые преодолеет планку в 8 млн визитеров, а доходы от туризма впервые превысят 3 млрд долларов США.








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