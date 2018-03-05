Чоговадзе: В 2018 году Грузию посетят более 8 млн международных визитеров

05.03.2018 14:02 В 2018 году Грузию посетят более 8 млн международных визитеров, — об этом заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, представивший сегодня статистику международных визитеров за февраль.



По его словам, сфера туризма демонстрирует динамичный рост и в этом плане текущий год станет годом новых рекордов.



В частности, по прогнозу Чоговадзе, в этом году Грузия впервые преодолеет планку в 8 млн визитеров, а доходы от туризма впервые превысят 3 млрд долларов США.



















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