Грузия будет проверять импортную сельхозпродукцию на границе

05.03.2018 21:10 В экономической зоне оформления, расположенной в селе Адлия близ Батуми, заработал пункт пограничного инспектирования, подразумевающий проверку привезенных из-за рубежа мясных изделий и прочей сельхозпродукции. Об этом сообщает сегодня, 5 марта, Министерство финансов Грузии.



Если раньше сотрудники таможни брали с импортных товаров пробы и для проверки качества отправляли в специальные аккредитованные лаборатории, то теперь эту процедуру можно будет проводить прямо на границе. Пункт пограничного инспектирования в Адлия сегодня осмотрели министр финансов Мамука Бахтадзе и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе. Бахтадзе подчеркнул, что внедрение современных технологий на границе связано с подписанным Грузией с Евросоюзом соглашением о свободной торговле.



Это уже второй подобный пункт контроля продукции в Грузии. Первый находится экономической зоне оформления «Поти» в регион Самегрело - Земо Сванети. В ближайшее время пункты пограничного инспектирования откроются также на ТПП «Карцахи» (грузино-турецкая граница) и «Красный мост» (грузино-азербайджанская граница).















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