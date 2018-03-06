Алавидзе: Правительственная программа направлена на то, чтобы в регионы приехала молодежь с образованием и развивалась на месте

06.03.2018 10:56 Все действия, которые предусматривает правительственная программа, направлены на то, чтобы приподнять регионы, туда приехала молодежь с образованием и чтобы у них было желание, развиваться на месте с политической или бизнес точки зрения», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«Дороги и инфраструктуру коммуникаций мы делаем для того, чтобы у человека была возможность жить в Хашури и каждый день ездить в Тбилиси по безопасной дороге, на хорошем транспорте на работу. Для этого ему не нужно покупать или снимать квартиру в Тбилиси. Т.н. нужно повысить социальную мобильность», — заявил Алавидзе.















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