Иностранные эксперты изучат потенциал горных курортов Грузии

06.03.2018 11:10 Грузию посетила группа экспертом из головного офиса Международного олимпийского комитета, которая будет изучать потенциал страны и оценивать состояние. Данный визит был запланирован в ходе нахождения премьер-министра Грузии в Лозане, когда Георгий Квирикашвили встретился с председателем МОК Томасом Бахом.



В рамках визита в Грузию эксперты 7 марта посетят Гудаури и Казбеги, а 8 марта – Боржом-Бакуриани.



В министерстве экономики заявляют, что одним из важнейших приоритетов правительства Грузии является развитие горных курортов. Именно для этого Грузия намерена принимать соревнования международного уровня, для чего необходима высокая оценка экспертов МОК и сотрудничество с ними.















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