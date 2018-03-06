Грузия будет иметь коммерческих атташе в шести странах

06.03.2018 17:52 Коммерческих атташе из Грузии на первом этапе назначат в шести странах, где есть очень большой потенциал как с точки зрения привлечения инвестиций, так и роста экспорта, — об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.



По словам министра, именно исходя из этих критериев и анализа было решено выбрать на начальном этапе шесть стран.



«Коммерческий атташе является одним из лучших инструментов и мы знаем, что этот инструмент обязательно оправдает себя. Нам нужен опыт и мы хотим накопить этот опыт, чтобы принять правильное решение. Уже после того, исходя из тех ресурсов, которые будут у государства, мы расширим перечень стран», — отметил Дмитрий Кумсишвили.



Министерство экономики и устойчивого развития сегодня объявило конкурс на должность коммерческого атташе. После соответственной подготовки, они продолжат работу в следующих странах: США, Германия, Турция, Великобритания, ОАЭ, Китай.















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