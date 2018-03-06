«Магтиком» и «Джеоселл» подозреваются в демпинге

06.03.2018 18:32 «Магтиком» и «Джеоселл» возможно обслуживали организации и ведомства участвовавшие в консолидированном тендере по демпинговым ценам.



По информации Национальной коммуникационной комиссии, в рамках обслуживания консолидированного тендера в случае «Магтикома», ущерб составил 32 204 577 лари, а в случае «Джеоселла» — 7 781 581 лари. Данный ущерб компании балансировали из других источников.



Регулирующая комиссия указывает на нарушение закона «Об электронных коммуникациях» и решений комиссии, хотя по просьбе компаний, рассмотрение вопроса было отложена до 15 марта. В случае доказательства нарушения, компаниям «Магтиком» и «Джеоселл» будет вынесено предупреждение.



Компании «Магтиком» и «Джеоселл» являются лидерами на рынке сотовой связи Грузии в течение многие лет, а после приобретения последними интернет-провайдеров "Кавказус Онлайн" и "Силкнет" соответственно, и на рынке интернет услуг и кабельного телевидения.

















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