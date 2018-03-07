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На грузинском рынке появятся крупные провайдеры глобального интернета


07.03.2018   10:49
Председатель Национальной комиссии коммуникаций Каха Бекаури заявил на сегодняшнем заседании, что комиссия работает, чтобы на грузинском рынке появились крупные провайдеры глобального интернета.

По словам Бекаури, эти компании уже ведут переговоры с местными фиксированными интернет – провайдерами. Имели место определенные препятствия, которые комиссия жестко контролирует и никому не даст возможности помешать приходу на грузинский рынок крупных иностранных интернет – провайдеров.

«Комиссия активно работает над тем, чтобы создать на оптовом рынке, особенно на рынке фиксированного интернета, сильную конкуренцию. Сегодня, с точки зрения конкуренции плачевная ситуация, но уверяю вас, что комиссия активно работает по данному направлению. В последние годы в данном направлении ничего не предпринималось, но мы добьемся, чтобы на грузинском рынке была сильная конкурентная среда. Процесс входа иностранных компаний на грузинский рынок уже начат и после их прихода, цены на интернет резко снизятся», — заявил Каха Бекаури.

Как уточнил председатель комиссии коммуникаций, первые шаги по привлечению иностранных интернет – провайдеров были сделаны уже в конце прошлого года и оптовая цена фиксированного интернета была снижена с 32-х лари до 15-ти и это, по словам Бекаури, не предел.






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