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Руководителем «Развития ночной экономики в Тбилиси» будет Серги Гварджаладзе
07.03.2018 11:01
Мэр столицы представил руководителем «Развития ночной экономики» телепродюсера, музыканта Серги Гварджаладзе.
Как отметил Каха Каладзе, «Развитие ночной экономики» это — важное направление для города и новинка для столицы.
«Во многих современных странах это направление развито очень хорошо и думаю, что этому стоит уделить внимание и в Тбилиси. Это содействует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Концентрация должна быть не только на центральных районах», — заявил Каха Каладзе и пожелал Серги Гварджаладзе успехов.
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