США выделят Грузии 3,5 млн долларов на борьбу с мраморными клопами

07.03.2018 12:25 США выделят Грузии 3,5 миллиона долларов для борьбы с мраморными клопами, сообщается пресс-служба министерством окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Деньги будут выделены в рамках меморандума, оформленного между Минсельхозом и Агентством США по международному развитию (USAID). Подписи под документом поставили министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и заместитель администратора USAID в странах Европы и Азии Брок Бирман.



«Очень важна поддержка Агентства США по международному развитию в рамках которой, Грузия получит дополнительную финансовую помощь для поддержки мероприятий, направленных против мраморных клопов. С этим финансовым ресурсом дополнительно произойдет, с одной стороны, закупка техники (тракторы, опрыскиватели, феромоны), с другой стороны, мы сможем поделиться опытом и провести тренинги сотрудникам Национального агентства продовольствия», — заявил Давиташвили.



В свою очередь, Бирман отметил, что в рамках подписанного меморандума, американская сторона активно включится в мероприятия по борьбе с мраморными клопами.



«У меня лично была возможность осмотреть плантации фундука в Западной Грузии, пострадавшие от мраморных клопов. Мы готовы активно включиться в запланированные мероприятия для решения данной проблемы», — заявил Бирман.



В начале года Минсельхоз представил масштабный проект по борьбе с мраморными клопами. Он предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическое опрыскивание.



В 2018 году будет усилен мониторинг популяции и распространения мраморных клопов. Государство приобретет более 100 тысяч феромонов для привлечения вредителя. Данные специальные ловушки разместят по всей территории страны.



Государство также планирует провести химическую обработку до миллиона гектаров земли. Для этой цели рассчитывают использовать 360 тонн препарата.















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