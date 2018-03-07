Грузинские вина завоевали семь наград на международном конкурсе в Японии

07.03.2018 12:37 Грузинские вина завоевали семь наград на пятом Международном конкурсе вин Sakura Japan Women’s Wine Awards 2018. Как сообщили в Национальном агентстве вина, грузинской продукции было присуждено двойное золото, а также две золотых и четыре серебряных медали.



Международный конкурс Sakura является масштабным мероприятием. В конкурсное жюри входят только женщины, чья деятельность в Японии связанна с вином - сомелье и виноделы, винные журналисты и импортеры вин.



Двойную золотую медаль получило вино «Киси 2016» от компании Kindzmarauli Corporation. Золотыми медалями награждены вина «Мцване 2016» из линейки «Винный погреб Макашвили» компании «Вазиани», а также «Мцване 2015» «Винного погреба Шалаури».



Серебром на конкурсе отметили вина «Саперави Розе 2015» от компании Kindzmarauli Corporation, «Саперави 2016» из линейки «Винный погреб Макашвили», «Ркацители Мцване» от «Винного погреба Шалаури» и «Киси 2016» от компании «Вазиани».



Отмечается, что с начала года наблюдается беспрецедентный рост экспорта грузинских вин в Японию. Так, за январь в эту страну было экспортировано около 43 тысяч бутылок (0,75 литров) - это на 213% больше, чем за первый месяц 2017 года.















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