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Каладзе: До апреля месяца объекты должны установить вывески на грузинском языке


07.03.2018   13:02
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, объекты, имеющие вывески только на иностранном языке, в срок до апреля должны установить вывески на грузинском языке. Как сообщил градоначальник на сегодняшнем заседании столичного правительства, в парламент направлена инициатива, предусматривающая увеличение штрафа за неиспользование грузинского алфавита.

«Мы были на нескольких улицах, где существует такая проблема, не используется грузинский алфавит. Это категорически неприемлемо, и прошу надзорную службу дать всем разумный срок до первого апреля и после этого начать штрафовать», — отметил Каладзе.

Согласно инициативе, штраф за неиспользование грузинского алфавита для физических лиц с нынешних 200 лари будет увеличен до 1000 лари, в случае юридического лица – с нынешних 300 до 3000 лари.

«Мы обязательно должны отрегулировать этот вопрос. Все должны с уважением относиться к грузинскому алфавиту», — подчеркнул Каладзе.






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