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EWG поддерживает курс правительства Грузии
07.03.2018 18:47
Рабочая группа по экономическим, торговым и энергетическим вопросам (EWG) Комиссии Хартии стратегического партнерства между Грузией и США поддерживает курс правительства Грузии, цель которого – улучшение бизнес среды в Грузии, обеспечение улучшенного сервиса для частного сектора, развитие ориентированного на рынок труда и профессионального образования и узловой инфраструктуры, — об этом заявили сопредседатели группы после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Премьер-министр отметил, что прошлый году был особенным в стратегическом партнерстве между Грузией и Соединенными Штатами, в том числе и с точки зрения визитов на высоком уровне и углубления двусторонних торгово-экономических связей.
Положительно были оценены двустороннее сотрудничество в экономической, торговой и энергетической сферах, процесс проведения экономических реформ правительством Грузии и инвестиционная среда в стране.
Премьер говорил о ведущих позициях Грузии в международных рейтингах. Было отмечено, что Грузия является лидеров в регионе с точки зрения демократии, прав человека, верховенства закона и хорошего управления.
Стороны рассмотрели ход важных инфраструктурных проектов, которые служат укреплению функции регионального торгового, транспортного и логистического хаба. В том числе, был назван глубоководный порт Анаклии.
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