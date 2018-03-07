Откроется ли станция метро «Гурамишвили» 15 марта для пассажиров, зависит от заключения экспертизы

07.03.2018 19:34 Откроется ли станция метро «Гурамишвили» 15 марта для пассажиров, зависит от заключения экспертизы

Дата открытия станции метро «Гурамишвили» в Тбилиси будет известна после заключения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Об этом Первому каналу заявили в Тбилисской транспортной компании.



Станция метро для пассажиров была закрыта на масштабные реабилитационные работы с января этого года. Открытие было запланировано на 15 марта, однако после обрушения потолка на станции метро «Варкетили», как на «Гурамишвили» так и на других станциях метро работы по реабилитации были остановлены в целях проверки.



«Откроется ли станция метро «Гурамишвили» 15 марта для пассажиров, зависит от заключения бюро экспертизы Самхараули. Мы ждем заключения в ближайший период. После его получения мы будем знать окончательный ответ, откроем ли «Гурамишвили» для пассажиров, продолжим реабилитацию, или внесем изменения в процесс восстановления», — заявляют в транспортной компании.



По словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, пройдет проверка того, насколько безопасен проект, насколько правильно выполнены проектные работы и далее продолжится реабилитация на станциях метро.



«В целях безопасности граждан и выполнения работ высокого качества, бюро экспертизы Самхараули заказано изучение технического состояния всех станций метро. Для реабилитационных работ из бюджета выделено 6 млн лари и реабилитация начнется с тех станций, где самое критическое положение», — заявил Первому каналу Ираклий Хмаладзе.



По информации транспортной компании, проверка станции метро «Театр Ахметели» завершена и заключение с точки зрения ее устойчивости положительное. Пользоваться этой станцией для пассажиров безопасно. На данный момент проверка проходит на станциях метро «Варкетили» и «Самгори».















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