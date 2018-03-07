В феврале 2018 года ветряная электростанция в Картли выработала 6 220 760 киловатт-час

07.03.2018 20:16 В феврале 2018 года ветряная электростанция в Картли выработала 6 220 760 киловатт-час

Электроэнергия, произведенная ветряной электростанцией в Картли в феврале текущего года, достигла 6 220 760 кВтч, что на 412 тысяч кВтч превышает аналогичный показатель 2017 года.



Ветряная электростанция Картли является первым проектом с точки зрения альтернативной энергии и ее установленная мощность составляет 20,7 мегаватт.



Станция была официально введена в эксплуатацию 20 декабря 2016 года, и была зарегистрирована как квалифицированное предприятие 27 января 2017 года.



С момента включения электроэнергия, вырабатываемая и поставляемая ветряной электростанцией Картли, составляет 110 143 760 киловатт-часов.





















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