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Администрация туризма планирует использовать инновационные программы и мегаданные для статистики
07.03.2018 20:30
Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняла участие в заседании комитета статистики и сателитных отчетов Всемирной туристской организации ООН в Испании. На 18-ом заседании в Мадриде присутствовали 70 представителей 28 стран, в том числе и международных и региональных организаций. Глава управления исследований и планирования Национальной администрации туризма Грузии Георгий Брегадзе присутствовал в ранге вице-президента.
Главными темами обсуждения на встрече комитета стали разработка руководства оценки устойчивого туризма, проектирование методологического руководства сбора сателитных отчетов туризма и перспективы использования мегаданных (big data) в туризме. По завершении заседания комитета, с испанскими коллегами прошла встреча в Институте статистики Испании. На ней обсуждали перспективу внедрения инновационной программы в Грузии, которая будет способствовать совершенствованию сбора информации с гостиниц и решению проблемы.
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