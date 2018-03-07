Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Администрация туризма планирует использовать инновационные программы и мегаданные для статистики


07.03.2018   20:30
Национальная администрация туризма министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняла участие в заседании комитета статистики и сателитных отчетов Всемирной туристской организации ООН в Испании. На 18-ом заседании в Мадриде присутствовали 70 представителей 28 стран, в том числе и международных и региональных организаций. Глава управления исследований и планирования Национальной администрации туризма Грузии Георгий Брегадзе присутствовал в ранге вице-президента.

Главными темами обсуждения на встрече комитета стали разработка руководства оценки устойчивого туризма, проектирование методологического руководства сбора сателитных отчетов туризма и перспективы использования мегаданных (big data) в туризме. По завершении заседания комитета, с испанскими коллегами прошла встреча в Институте статистики Испании. На ней обсуждали перспективу внедрения инновационной программы в Грузии, которая будет способствовать совершенствованию сбора информации с гостиниц и решению проблемы.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Что можно купить на грузинской Фондовой бирже
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
За год в частном секторе Грузии создано 40 тысяч рабочих мест
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
Прожиточный минимум в Абхазии составил 6702 рубля
В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Консультации между большинством и меньшинством в связи с разработкой резолюции по вопросу Татунашвили продолжатся
Талаквадзе: В консультациях проступает общая цель, чтобы парламент принял одну резолюцию
Forbes: Бидзина Иванишвили на 456 месте в списке миллиардеров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна