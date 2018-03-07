|
«Новый фестиваль вина 2018» пройдет в Тбилиси 12 мая
07.03.2018 20:31
По информации Грузинского клуба вина, девятый по счету фестиваль в Мтацминдском парке пройдет 12 мая. По данным клуба, главной целью проведения «Новый фестиваль вина 2018» является популяризация грузинского вина, повышения уровня винного образования и потребительской культуры в Грузии.
Гостей фестиваля крупные компании, малые и средние виноделы и семейные погреба из разных уголков Грузии встретят лучшими винами последнего урожая (2017 года).
Кроме производителей вина, фестиваль посетят грузинские и иностранные профессионалы вина, писатели, представители винных баров и ресторанов и просто любители.
Фестиваль проходит ежегодно во вторую субботу мая с 2010 года.
«Новый фестиваль вина 2018» начнется с традиционной церемонией открытия квеври и исполнения «Мравалжамиери». В этом квеври, как правило, винным клубом будет представлено лучшее вино, изготовленное в семейном погребе.
Фестиваль проходит при поддержке мэрии столицы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна