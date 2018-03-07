«Новый фестиваль вина 2018» пройдет в Тбилиси 12 мая

07.03.2018 20:31 По информации Грузинского клуба вина, девятый по счету фестиваль в Мтацминдском парке пройдет 12 мая. По данным клуба, главной целью проведения «Новый фестиваль вина 2018» является популяризация грузинского вина, повышения уровня винного образования и потребительской культуры в Грузии.



Гостей фестиваля крупные компании, малые и средние виноделы и семейные погреба из разных уголков Грузии встретят лучшими винами последнего урожая (2017 года).



Кроме производителей вина, фестиваль посетят грузинские и иностранные профессионалы вина, писатели, представители винных баров и ресторанов и просто любители.



Фестиваль проходит ежегодно во вторую субботу мая с 2010 года.



«Новый фестиваль вина 2018» начнется с традиционной церемонией открытия квеври и исполнения «Мравалжамиери». В этом квеври, как правило, винным клубом будет представлено лучшее вино, изготовленное в семейном погребе.



Фестиваль проходит при поддержке мэрии столицы.





















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