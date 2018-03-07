Хатидзе: В Тбилиси уже чувствуется, что служба надзора активизировалась

07.03.2018 20:38 По заявлению представителя парламентского большинства Георгия Хатидзе, в Тбилиси уже чувствуется, что служба надзора активизировалась.



«Укрепление надзора и мониторинга по тем нарушениям, который наносит ущерб городу – это предпосылка правильного развития.



Мы все помним не очень далекое прошлое, когда Тбилиси был городом пристроек, захвата пространств общего пользования и торговли без разрешений. Сегодня, когда такие инвестиции вкладываются в восстановление исторического наследия и старых районов, важно, чтобы в городе был порядок», — отметил Георгий Хатидзе.

















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