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Хатидзе: В Тбилиси уже чувствуется, что служба надзора активизировалась
07.03.2018 20:38
По заявлению представителя парламентского большинства Георгия Хатидзе, в Тбилиси уже чувствуется, что служба надзора активизировалась.
«Укрепление надзора и мониторинга по тем нарушениям, который наносит ущерб городу – это предпосылка правильного развития.
Мы все помним не очень далекое прошлое, когда Тбилиси был городом пристроек, захвата пространств общего пользования и торговли без разрешений. Сегодня, когда такие инвестиции вкладываются в восстановление исторического наследия и старых районов, важно, чтобы в городе был порядок», — отметил Георгий Хатидзе.
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