На Сарпском таможенно-пропускном пункте движение полностью остановлено в обоих направлениях

07.03.2018 22:35 Сегодня около 17:00 в Турецкой Республике на таможенном пропускном пункте «Сарпи» отключилась система полицейского контроля, из-за чего полностью остановлено движение в обоих направлениях, - об этом сообщили в Службе доходов министерства финансов.



«Как сообщили грузинским таможенникам турецкие коллеги, ведутся интенсивные работы для устранения проблемы, однако конкретное время, когда сможет возобновить работу таможенно-пропускной пункт «Сарпи» с турецкой стороны, пока неизвестно. Служба доходов Министерства финансов Грузии еще раз поясняет, что с грузинской стороны нет проблем передвижения пассажиров и грузов. Любой желающий, планирующий передвижение в этом направлении, может наблюдать за положением на таможенно-пропускном пункте посредством т.н. LIVE камер на веб-странице Службы доходов Министерства финансов.



Грузинская сторона возобновит работу в режиме 24/7, как только турецкая сторона сможет обслуживать на таможенно-пропускном пункте «Сарпи» пассажиров и грузы», - говорится в информации Службы доходов.















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