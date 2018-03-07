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Эстакаду в Батуми построят раньше срока
07.03.2018 23:06
Строительство эстакады при въезде в Батуми может завершиться раньше назначенного срока, сообщили в пресс-службе правительства Аджарии.
Согласно проекту, съезд с эстакады составит 1 км участка дороги. Обустройство 500 м участка уже завершено, а вторая часть завершится в мае текущего года.
Кроме того, параллельно с этим ведутся работы на фундаменте эстакады и обустройство железобетонных свай, после чего начнется непосредственно строительство моста.
Ожидается, что эстакада Батуми поможет разгрузить движение на въезде в город и повысит грузооборот, что послужит быстрому экономическому развитию региона.
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