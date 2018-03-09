В Батуми пройдет презентация офиса информационного центра DCFTA

09.03.2018 10:50 В Батуми, на предприятии «Дар Капитал» сегодня пройдет презентация батумского офиса информационного центра DCFTA.



Как сообщают в Торгово-промышленной палате, мероприятие откроют президент Торгово-промышленной палаты Грузии Нино Чиковани, министр финансов и экономики А/Р Аджария Рамаз Болквадзе и директор программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) – «Развитие частного сектора и профессиональное образование на Южном Кавказе» Катя Камерер.



По их же информации, на мероприятии будут присутствовать представители местного правительства, Бизнес-ассоциаций, донорских организаций и представителей бизнес-сектора. Пройдут презентации примера передовой практики и сервиса информационного центра DCFTA.



В рамках мероприятий пройдет дискуссия и у ее участников будет возможность получить консультацию у информационного стенда у экспертов относительно рынка ЕС и обязательств, взятых на себя Грузией в рамках соглашения.



Офисы информационного центра DCFTA открываются в рамках сотрудничества Торгово-промышленной палаты, ЕС и проекта GIZ – «Развитие малого и среднего предпринимательства и DCFTA в Грузии» и уже функционируют в четырех городах Грузии.



«…Проект осуществляется при софинансировании ЕС в рамках инициативы EU4Business. Целью этой инициативы является оказание помощи малым и средним предпринимателям в пользовании договором о свободном торговом пространстве между Грузией и Евросоюзом. Инициатива способствует улучшению бизнес-среды, повышению знаний и навыков и доступности финансов», - говорится в информации.















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