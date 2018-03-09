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В Тбилиси увеличивается штраф за использование негрузинских надписей на наружных вывесках


09.03.2018   13:42
В случае использования на вывесках в столице негрузинских надписей штраф будет увеличен с 200 до 1000 лари для физических лиц, а для юридических лиц с 300 до 3000 лари.

Указанная поправка предусматривается соответствующим законопроектом, который на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета обсуждал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Градоначальник попросил главу Службы надзора мэрии Тбилиси дать соответствующим организациям и отдельным лицам разумный срок до 1 апреля для исправления сложившейся ситуации.

"Мы отправляем в парламент законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за неиспользование грузинского алфавита. Мы были в конкретных местах и на улицах, где есть эта проблема. Вообще, это проблема в городе, поскольку грузинский алфавит не используют. Для меня это категорически неприемлемо. Поэтому я бы хотел попросить Службу надзора предоставить всем разумное время до 1 апреля, чтобы исправить эту проблему. В противном случае с 1 апреля вы можете начать штрафовать" - заявил Каха Каладзе.

По его же словам, внешний вид столицы необходимо привести в порядок, и все должны уважать грузинскую письменность.

"Параллельно мы вносим изменения в законе. По состоянию на сегодняшний день физическое лицо штрафуется на 200 лари, а юридическое лицо на 300 лари. В результате поправок мы хотим, чтобы физическое лицо, который не принял во внимание этот вопрос, было оштрафовано на 1000 лари, а юридическое лицо на 3000 лари. Это то направление, которому будет уделяться особое внимание. Мы не против кого-либо, но все должны уважать грузинский алфавит" - отметил мэр Тбилиси.








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