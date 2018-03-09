Глава МВД Грузии встретится в Гааге с исполнительным директором Европола

09.03.2018 14:07 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретится сегодня в Гааге с исполнительным директором Европола. По информации МВД, в ходе встречи будут оформлены два документа о сотрудничестве с правоохранительной сфере.



«9 марта вице-премьер и министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария вместе с делегацией министерства высокого уровня посетил с официальным визитом штаб-квартиру Европола, расположенную в городе Гааге. Сегодня же в рамках визита Георгий Гахария встретится с исполнительным директором Европола Робом Уэйнрайтом. Министр ВД Грузии и исполнительный директор Европола подпишут меморандум о взаимопонимании «О безопасном канале коммуникации между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере Европейского Союза» и соглашение «О союзничестве между Грузией и Агентством сотрудничества в правоохранительной сфере Европейского Союза», - сообщают в МВД.















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