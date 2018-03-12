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Грузстат: В 2017 году инвестиции в Грузии увеличились на 16 процентов


12.03.2018   13:16
По предварительным данным Национальной службы статистики, общий объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 1861.9 млн долларов США, что на 16.2 процента превышает показатель 2016 года.

Больше всего денег в Грузии вложили инвесторы из Азербайджана, Турции, Соединенного Королевства, Нидерландов и Чехии.

По объему полученных инвестиций лидируют следующие отрасли – транспорт и связь, финансовый сектор, строительство, энергетика и недвижимость.

Сельское хозяйство – единственная отрасль, где отмечается снижение инвестиций до семи процентов.






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