Грузстат: В 2017 году инвестиции в Грузии увеличились на 16 процентов

12.03.2018 13:16 По предварительным данным Национальной службы статистики, общий объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил 1861.9 млн долларов США, что на 16.2 процента превышает показатель 2016 года.



Больше всего денег в Грузии вложили инвесторы из Азербайджана, Турции, Соединенного Королевства, Нидерландов и Чехии.



По объему полученных инвестиций лидируют следующие отрасли – транспорт и связь, финансовый сектор, строительство, энергетика и недвижимость.



Сельское хозяйство – единственная отрасль, где отмечается снижение инвестиций до семи процентов.















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