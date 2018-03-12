В Грузии зафиксирован 129,6%-ый рост реинвестиций

12.03.2018 16:14 По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерины Микабадзе, в Грузии в 2017 году зафиксирован впечатляющий, 129,6%-ый рост реинвестиций (на 401.9 млн долларов США больше) и объем реинвестирования составил 712.1 млн долларов США.



Доля реинвестирования в прямых иностранных инвестициях составила 38.2%, что на 18.8 процентных пункта превышает показатель прошлого года, — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе.



По ее оценке, рост реинвестирования указывает на повышение доверия инвесторов и положительные ожидания в отношении бизнес-среды в стране.



По словам заместителя министра экономки и устойчивого развития, росту объема реинвестирования способствовала реформа налогов на прибыль, которая позволяет частному сектору направить доход на осуществление инвестиций и расширение бизнес-деятельности вместо налогов, что еще больше повышает инвестиционную привлекательность страны.















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