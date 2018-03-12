|
В Грузии зафиксирован 129,6%-ый рост реинвестиций
12.03.2018 16:14
По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерины Микабадзе, в Грузии в 2017 году зафиксирован впечатляющий, 129,6%-ый рост реинвестиций (на 401.9 млн долларов США больше) и объем реинвестирования составил 712.1 млн долларов США.
Доля реинвестирования в прямых иностранных инвестициях составила 38.2%, что на 18.8 процентных пункта превышает показатель прошлого года, — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Екатерина Микабадзе.
По ее оценке, рост реинвестирования указывает на повышение доверия инвесторов и положительные ожидания в отношении бизнес-среды в стране.
По словам заместителя министра экономки и устойчивого развития, росту объема реинвестирования способствовала реформа налогов на прибыль, которая позволяет частному сектору направить доход на осуществление инвестиций и расширение бизнес-деятельности вместо налогов, что еще больше повышает инвестиционную привлекательность страны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна