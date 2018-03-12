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Кумсишвили: В 2017 году в Грузии зафиксирован рекордный приток иностранных инвестиций


12.03.2018   16:31
В 2017 году был зарегистрирован рекорд по объему прямых иностранных инвестиций в Грузии, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии, вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.

По словам Кумсишвили, до сих пор рекордным оставался показатель 2014 года, когда объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 1 миллиард 818 миллионов долларов. Данные за 2014 год на 44 миллиона долларов меньше нынешних показателей.

По информации «Сакстата», в четвертом квартале 2017 года объем прямых иностранных инвестиций составил 497,4 миллиона долларов, что. на 89,1% (234,3 миллиона долларов) больше, чем за октябрь-декабрь 2016 года.

В прошлом году особый рост прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в сфере строительства – 294,6 миллиона долларов, рост 114%. В финансовом секторе в 2017 году объем иностранных инвестиций составил 304,3 миллиона долларов, рост 98%, в секторе энергетики – 188,6 миллиона долларов, рост 61%.

Важный рост был также зафиксирован в сфере недвижимости – объем инвестиций составил 159,8 миллиона долларов, что на 68% больше в сравнении с данными за 2016 год, а также в сфере гостиниц и ресторанов – 90 миллионов долларов на 58% больше.

Кумсишвили отметил, что рост прямых иностранных инвестиций был зафиксирован и в реальном секторе экономики – в сфере сельского хозяйства, а также в горнодобывающей и перерабатывающей промышленностях.

Объем инвестиций в реальный сектор экономики в 2017 году увеличился на 39,3% и составил 615,5 миллиона долларов.

«Рост инвестиций в реальный сектор экономики способствует развитию новых технологий в стране, повышению уровня производительности и положительно влияет на рост экспорта и занятости», — отметил глава Минэкономики.






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