ПИИ в Грузию в 2017 г., по предварительным данным, составили 1,86 млрд долларов США

13.03.2018 11:38 По предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 12 марта, прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2017 году выросли на 16,2% и составили 1,86 млрд долларов США.



Прямые иностранные инвестиции в четвертом квартале 2017 года, по предварительным данным, увеличились на 89,1% и составили 497 млн долларов США.



В прошлом году наибольшая доля ПИИ поступила в сферу транспорта и связи - 527 млн долларов США. Затем следует финансовый сектор - 304 млн долларов США; строительство - 294 млн долларов США; энергосектор - 188 млн долларов США; недвижимость - 159 млн долларов США; гостиницы и рестораны - 90 млн долларов США; перерабатывающая промышленность - 74 млн долларов США; горнодобывающая промышленность - 54 млн долларов США; сельское хозяйство - 3,6 млн долларов США; здравоохранение - 3,3 млн долларов США; другие сектора - 162 млн долларов США.



В 2017 году большая часть прямых иностранных инвестиций - 482 млн долларов США – поступила из Азербайджана; Затем следуют зарегистрированные в Турции, Великобритании и Нидерландах компании - 279 млн, 250 млн и 224 млн долларов США, соответственно; Чехия - 133 млн долларов США; США - 74 млн долларов США; Объединенные Арабские Эмираты - 62 млн долларов США; Панама - 54 млн долларов США и Китай - 51 млн долларов США.



Каждый август, когда Служба статистики Грузии публикует окончательные данные, предварительные данные прямых иностранных инвестиций за предыдущий год, как правило, меняются, иногда существенно.





Civil Georgia











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

