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Мэрия Тбилиси решила расторгнуть договор с компанией «С.Т. Парк»
13.03.2018 12:10
Тбилисская мэрия разорвет договор с компанией «С.Т. Парк» с 10 апреля. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.
Причиной данного решения, Каладзе называет безответственность со стороны компании и ненадлежащее исполнение гражданских полномочий.
«С.Т. Парк» занимается системой автопарковок в столице. Ее работа вызвало немало нареканий со стороны общественности и политиков.
По словам мэра города, несмотря на многочисленные предупреждения, компания не выполняет наложенных на неё обязательств, что создало системные проблемы в сфере управления парковкой и нарушение прав граждан.
«Исходя из этого, мы приняли решение о расторжении с компанией «Сити Парк» существующего договора с 10 апреля 2018 года», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, после расторжения контракта, функции «Сити Парка» , до формирования новой системы парковки, будет выполнять Тбилисская транспортная компания.
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