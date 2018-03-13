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Мэрия Тбилиси решила расторгнуть договор с компанией «С.Т. Парк»


13.03.2018   12:10
Тбилисская мэрия разорвет договор с компанией «С.Т. Парк» с 10 апреля. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

Причиной данного решения, Каладзе называет безответственность со стороны компании и ненадлежащее исполнение гражданских полномочий.

«С.Т. Парк» занимается системой автопарковок в столице. Ее работа вызвало немало нареканий со стороны общественности и политиков.

По словам мэра города, несмотря на многочисленные предупреждения, компания не выполняет наложенных на неё обязательств, что создало системные проблемы в сфере управления парковкой и нарушение прав граждан.

«Исходя из этого, мы приняли решение о расторжении с компанией «Сити Парк» существующего договора с 10 апреля 2018 года», — заявил Каха Каладзе.

По его словам, после расторжения контракта, функции «Сити Парка» , до формирования новой системы парковки, будет выполнять Тбилисская транспортная компания.






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