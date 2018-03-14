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К проекту «Внедри будущее» добавляется производство столового винограда и фисташковой культуры
14.03.2018 12:54
К проекту «Внедри будущее» добавляются две новые культуры – производство столового винограда и фисташковая культуры, на которых сегодня большой спрос на мировом рынке. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
По его словам, в рамках проекта на 4 700 га уже разбили новые сады.
Проект «Внедри будущее» осуществляется уже три года. Государство финансирует 70% стоимости саженцев. Предусмотрен и 50%-ый грант на оросительную систему.
«В Грузии есть хорошая возможность для производства фисташек. Кроме того вы знаете, что к сожалению в стране, которая славится древнейшей культурой вина, столовый виноград полностью поступает с помощью экспорта.
Лишь в последний период началось производство столовых сортов, и мы думаем, что софинансированием этого направления, будет важным для импортозамещения», — заявил Георгий Квирикашвили.
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