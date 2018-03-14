К проекту «Внедри будущее» добавляется производство столового винограда и фисташковой культуры

14.03.2018 12:54 К проекту «Внедри будущее» добавляются две новые культуры – производство столового винограда и фисташковая культуры, на которых сегодня большой спрос на мировом рынке. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



По его словам, в рамках проекта на 4 700 га уже разбили новые сады.



Проект «Внедри будущее» осуществляется уже три года. Государство финансирует 70% стоимости саженцев. Предусмотрен и 50%-ый грант на оросительную систему.



«В Грузии есть хорошая возможность для производства фисташек. Кроме того вы знаете, что к сожалению в стране, которая славится древнейшей культурой вина, столовый виноград полностью поступает с помощью экспорта.



Лишь в последний период началось производство столовых сортов, и мы думаем, что софинансированием этого направления, будет важным для импортозамещения», — заявил Георгий Квирикашвили.















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