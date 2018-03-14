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Владельцы «Сити парка» назвали решение Кахи Каладзе незаконным и политически мотивированным
14.03.2018 14:07
Владельцы компании «Сити парк» распространили заявление в связи с решением мэра Тбилиси Кахи Каладзе расторгнуть договор с компанией 10 апреля текущего года.
Собственники компании назвали данное решение незаконным и политически мотивированным, которое иллюстрирует отношение грузинских властей к иностранным инвесторам.
Владелец компании Дэвид Пила отмечает, что власти действовали недобросовестно, игнорировали систематическую коммуникацию со стороны инвестора и то обстоятельство, что в настоящее время проходят два судебных процесса, в которых компания «Сити парк» оспаривает выдвинутые против нее абсурдные обвинения о нарушениях.
«Правительство пыталось создать иллюзию правового процесса, тогда как окончательный результат был определен заранее (незаконное расторжение контракта в интересах конкретных групп, стоящих выше закона и суда). «Сити парк» рассматривает и использует все возможности, которые предоставляет компании грузинское и международное право. Владельцы компании также распространят эту информацию в израильских и международных деловых кругах. Это однозначно негативно отразится на инвестиционном климате Грузии, что, похоже, не беспокоит обличенных властью бюрократов, действующих в собственных личных интересах », — говорится в заявлении компании «Сити парк».
Как заявил вчера мэр Тбилиси Каха Каладзе, с 10 апреля 2018 года мэрия в одностороннем расторгает контракт с «Сити парк». По его словам, четко обозначалась принципиальная несовместимость деятельности компании «Сити парк» с общественными интересами.
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