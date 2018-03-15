Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии обсудили в четверг ТК Юг-Запад

15.03.2018 15:28 Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии на встрече в четверг в Баку обсуждали вопрос создания транспортного коридора (ТК) Юг-Запад, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.



"Этот новый формат очень важен для регионального сотрудничества. Мы сегодня обсудили создание транспортного коридора Юг-Запад, который объединяет наши страны и создает различные возможности для сотрудничества", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в четверг.



По его словам, данный транспортный коридор позволит соединить Индийский и Атлантический океаны.



"Мы заинтересованы в четырехстороннем сотрудничестве и намерены использовать существующий потенциал для развития связей в различных сферах", - сказал, в свою очередь, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



Он отметил, что Грузия двусторонние, трехсторонние и четырехсторонние форматы сотрудничества позволяют использовать имеющийся большой потенциал.



"Мы заинтересованы в развитии 2, 3 и 4-хсторонних форматов сотрудничества. Мы сегодня обсудили сферы сотрудничества, энергетику, транзит, туризм, промышленность. Это сотрудничество откроет для нас большие возможности", - сказал глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф.



Общая протяженность коридора Юг-Запад составляет 5311 километров: Славков-Ильичевск -1364; Ильичевск-Батуми - 1050; Батуми-Баку-Астара – 982; Астара-Бандар Аббас – 1915 км. Этот коридор позволит осуществлять отправку грузов из Индии и в Европу и обратно через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. По оценкам азербайджанской стороны, грузоперевозки по транспортному коридору Юг-Запад будут осуществляться в течение семи дней.















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