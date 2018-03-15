Национальная комиссия по коммуникациям вынесла предупреждение компаниям «Магтиком» и «Джеоселл»

15.03.2018 18:45 Национальная комиссия по коммуникациям вынесла предупреждение компаниям «Магтиком» и «Джеоселл». Речь идет о предоставлении услуг по демпинговых тарифам в рамках консолидированого тендера.



По информации комиссии, убыток, полученный в 2017 году из-за демпинговых цен, «Магтиком» и «Джеоселл» возмещали из других источников, что представляет собой нарушение закона и решений комиссии по коммуникациям.



Обе компании признали нарушение, хотя в оправдание заявили, что потребление со стороны абонентов оказалось ниже их прогнозов и попросили комиссию не принимать в их отношении мер административной ответственности.



Однако, комиссия не учла данный аргумент и вынесла предупреждение компаниям «Магтиком» и «Джеоселл».















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