Мамука Бахтадзе встретился с председателем парламента Королевства Саудовская Аравия

15.03.2018 19:22 В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с председателем парламента (Меджлис аш-Шура) Абдуллахом ибн Мухаммедом Аль-Шейхом.



Стороны обсудили вопросы развития политических, торгово-экономических отношений.



«Экономическое сотрудничество между нашими странами развивается очень динамично за последние три года. Саудовская Аравия является ведущим инвестором в мировой экономике, и для нас очень важно развивать отношения со странами Персидского залива, а также с Саудовской Аравией как ведущим государством среди стран Персидского залива», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.



«Отношения между Грузией и Саудовской Аравией позитивны. У меня был официальный визит в Грузию, до этого председатель парламента Грузии провел встречи в Королевстве. Визит министра финансов Грузии в Саудовскую Аравию говорит о позитивных отношениях между нашими странами. Надеюсь, что отношения между нашими странами будут развиваться и дальше», — отметил председатель парламента (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии.















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