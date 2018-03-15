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Мамука Бахтадзе встретился с председателем парламента Королевства Саудовская Аравия


15.03.2018   19:22
В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе встретился с председателем парламента (Меджлис аш-Шура) Абдуллахом ибн Мухаммедом Аль-Шейхом.

Стороны обсудили вопросы развития политических, торгово-экономических отношений.

«Экономическое сотрудничество между нашими странами развивается очень динамично за последние три года. Саудовская Аравия является ведущим инвестором в мировой экономике, и для нас очень важно развивать отношения со странами Персидского залива, а также с Саудовской Аравией как ведущим государством среди стран Персидского залива», — заявил министр финансов Мамука Бахтадзе.

«Отношения между Грузией и Саудовской Аравией позитивны. У меня был официальный визит в Грузию, до этого председатель парламента Грузии провел встречи в Королевстве. Визит министра финансов Грузии в Саудовскую Аравию говорит о позитивных отношениях между нашими странами. Надеюсь, что отношения между нашими странами будут развиваться и дальше», — отметил председатель парламента (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии.






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