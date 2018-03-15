National Geographic Traveler назвал Батуми в десятке лучших туристических городов Европы

15.03.2018 20:54 National Geographic Traveler ввел Батуми в десятку лучших туристических городов в Европе. В польском издании Батуми назван лучшим местом для отдыха в выходные наряду с такими городами, как Ницца, Палермо, Амстердам, и Оксфорд. "Ближе к солнцу"- так называется статья, посвященная в мартовском номере издания Батуми, и вообще Аджарии.



"Мы знаем рецепт счастья", говорят грузины. Это может показаться преувеличением, но проведенный в Батуми только один "уикэнд" убедил меня в правдивости этих слов"-так начинает статью журналист Буажей Григил, который знакомит читателей с впечатлениями путешествия по черноморскому побережью.



Статья, приглашающая к путешествию в Аджарию, была опубликована в мартовском номере National Geographic Traveler. В статье журналист называет лучшие места в Батуми, среди которых Ботанический сад, бульвар, Площадь Европы, и другие туристические достопримечательности города. Он также подчеркивает красоту горной Аджарии и местную кухню, где туристы могут отведать вкуснейшие блюда на лоне чудесной природы. Журналист National Geographic Traveler посетил регион по приглашению Департамента туризма Аджарии.



"Мы активно работаем, чтобы статьи, репортажи, и передачи о Грузии, и нашем регионе публиковались в популярных медиа средствах целевых стран. По нашему приглашению в минувшем году в регионе гостили до 500 журналистов, блогеров, и представителей туристических агентств. И в результате мы получили более 150 медиа продукта в рейтинговых телевидениях, журналах, и онлайн изданиях. Важно, чтобы наши потенциальные туристы ознакомились с Аджарией в своих странах подобными статьями, интересными репортажами и передачами. Вдобавок ко всему этому в результате активных рекламных кампаний в целевых странах мы получаем позитивный имидж Аджарии, и возросший туристический поток в нашей стране. Об Аджарии были опубликованы немало интересных статей. Но то, что Батуми назван наряду с такими городами, как Ницца, Амстердам, и Палермо, действительно вдвойне радует"- заявил председатель Департамента туризма Аджарии Сулхан Глонти.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

