Грузоперевозки на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс полноценно начнутся через 6 месяцев

16.03.2018 13:01 Грузоперевозки на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс полноценно начнутся через 6 месяцев. По словам министра финансов Мамуки Бахтадзе, приблизительно через 6 месяцев завершатся работы, которые необходимы для полноценной нагрузки товарных поездов.



Что касается идеи «Шелкового пути в целом», по оценке Мамуки Бахтадзе, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является очень важным компонентом, чтобы Грузия была успешной с этой точки зрения.



«Движение грузовых поездов идет в тестовом режиме. Согласно текущему графику, приблизительно через 6 месяцев завершатся работы, которые необходимы для полноценной нагрузки товарных поездов. После этого компания переключится на такие работы, которые необходимы для пассажирских перевозок», — заявил министр финансов.



По его словам, существует комплексная стратегия, так как развитие лишь в одном направлении недостаточно.



«Развитие одного направления, конечно, даст нам результат, однако не в том объеме, который нам нужен. Поэтому очень важен проект, который осуществляется в Анаклии. Вместе с каждым проектом, это даст нам возможность превратить Грузию в ведущую страну «Шелкового пути», — заявил Мамука Бахтадзе.















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