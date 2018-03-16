|
Грузия планирует участвовать в развитии цифрового Шелкового пути
16.03.2018 13:37
Грузия начала работу над проектом, который предусматривает гармонизацию Шелкового пути с единым цифровым рынком. Презентацию провел министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.
В рамках проекта, Грузия, как страна, находящаяся в эпицентре Шелкового пути, ускорит развитие страны в цифровом направлении, чтобы страна стала лидером региона и главным игроком в торговых электронных технологиях.
В целях осуществления программы, в скором времени, будет создан международный технологический консорциум с участием ведущих компаний в этой области и начнется создание технологической платформы, которая свяжет стран-участниц проекта по всему региону.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна