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Грузия планирует участвовать в развитии цифрового Шелкового пути


16.03.2018   13:37
Грузия начала работу над проектом, который предусматривает гармонизацию Шелкового пути с единым цифровым рынком. Презентацию провел министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе.

В рамках проекта, Грузия, как страна, находящаяся в эпицентре Шелкового пути, ускорит развитие страны в цифровом направлении, чтобы страна стала лидером региона и главным игроком в торговых электронных технологиях.

В целях осуществления программы, в скором времени, будет создан международный технологический консорциум с участием ведущих компаний в этой области и начнется создание технологической платформы, которая свяжет стран-участниц проекта по всему региону.






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