Евросоюз выделит Грузии более 3,9 млн евро на 2018-2020 годы

16.03.2018 21:24 Евросоюз выделит Грузии 11,8 миллионов лари (более 3,9 млн евро) на осуществление восьми новых проектов. Презентация новых проектов состоялась 16 марта в представительстве ЕС в Тбилиси.



Эти восемь проектов стали победителями объявленного представительством в прошлом году грантового конкурса в рамках «Европейского инструмента демократии и прав человека» (EIDHR) и «Поддержки организаций гражданского общества и местных властей» (CSO/LAs).



Как заявил на презентации руководитель представительства ЕС в Грузии Янош Херман, поддержка гражданского общества является для Евросоюза одним из приоритетных вопросов как на глобальном уровне, так и на местном уровне в Грузии.



«Представленные сегодня восемь проектов нацелены на усиление активности граждан и защиты прав человека», — заявил посол ЕС.



Поддержку Грузии в рамках инструмента EIDHR Евросоюз осуществляет с 2003 года. За этот период были профинансированы 164 малых и средних проекта на общую сумму в 15 млн евро.



Из представленных на конкурс в рамках этого инструмента в 2017 году 72 проектов были отобраны 4 с бюджетом на общую сумму 4,5 млн лари (около 1,5 млн евро).



Проекты в рамках инструмента CSO/LAs ЕС также осуществляет с 2003 года и за прошедшие годы профинансировал целый ряд проектов на сумму 27 млн лари, или 9 млн евро. В ходе прошлогоднего конкурса были отобраны 4 проекта. 3 из них представлены гражданскими общественными организациями, которые получат грант на общую сумму 5 млн лари, или 1,7 млн евро, а 1 грант на сумму 2 млн лари, или 740 тысяч евро, получил проект Национальной ассоциации местного самоуправления Грузии (NALAG).



Проекты, которые Евросоюз финансирует в рамках этих грантов, рассчитаны на период 2018—2020 годов.















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