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Кувейтская авиакомпания с лета начинает регулярные рейсы в Тбилиси


19.03.2018   10:47
Низкобюджетная кувейтская авиакомпания Jazeera Airways с июня месяца начнет выполнять регулярные рейсы в Тбилиси. О этом сообщила директор «Объединения аэропортов Грузии» минэкономики Грузии Кетеван Алексидзе.

По ее информации, Jazeera Airways планирует начать выполнять рейсы по направлению Кувейт-Тбилиси трижды в неделю, хотя в компании не исключают увеличения частоты полетов в будущем.

Отметим, что пассажиропоток между Грузией и арабскими странами Персидского залива демонстрирует стабильный рост.

В частности, в 2017 году пассажирооборот между Грузией и Кувейтом показал рост на 45%, а в целом с арабскими странами залива – увеличился на 53% по сравнению с 2016 годом.






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