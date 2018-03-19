Забытые мечты

19.03.2018 19:41 В 2017 году Грузию посетили более 7 млн. иностранных визитеров. Правительство ожидает, что в 2018 году на этом направлении будет зафиксирован серьезный рост, и число визитеров превысит 8 млн. человек, а доходы от туристической отрасли достигнут 3 млрд. долларов.



На первый взгляд эти цифры впечатляющие и вполне реалистичные, однако недавняя авария на канатной дороге в Гудаури показала, что реальность несколько иная.



Аварии, в том числе и на канатных дорогах, происходят и в других странах, на куда более знаменитых, чем Гудаури, курортах, однако в данном случае проблемой явилось отсутствие должного реагирования со стороны госструктур. Выяснилось, что спасательные службы не располагают необходимой инфраструктурой, и в экстремальных ситуация государство фактически беспомощно.



Об этом свидетельствуют многочисленные рассказы туристов, оказавшихся в центре событий – в том числе и иностранных граждан.



Вот уже шестой год «Грузинская мечта» живет в режиме обещаний – будет сделано, будет построено, будет начато, будет, будет, будет.. Все – в будущем времени. Если что-то и делается – то в основном плохо и некачественно, о чем наглядно свидетельствует обрушение потолка станции метрополитена через два месяца после завершения ремонта.



И это не единственный пример – к примеру, один из мостов, который был отремонтирован дорожным департаментом, снова нуждается в ремонте. Подбор компании-контрактора, который осуществлялся на основании непрозрачного тендера, проведенного департаментом автомобильных дорог, и в итоге заказ получила компания, в которой работали бывшие чиновники - все это порождает большие сомнения по поводу того, что имеет место коррупционный интерес.



Уличенная Всемирным банком в недобросовестных сделках китайская компания «Синогидро» получила от правительства заказ на строительство магистрали стоимостью в 253 млн. лари.



Это лишь немногие из примеров того, что правящая партия подразумевает под «грандиозной эпохой строительства».



«Бакуриани должен сформироваться региональным конференц-центром, таким, как Давос в Швейцарии, и у него есть для этого все ресурсы и возможности» - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в августе 206 года.



Через 2 года после этого он опять обещает, что Бакуриани станет всесезонным курортом международных стандартов.



Но какова реальность в настоящее время? После начала зимнего сезона министр инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе заявил, что Бакуриани оказался неготов к росту числа туристов. Оказалось, что в «курорте международного уровня» нет нормальных дорог, тротуаров, мест для паркинга, и даже водоснабжения, и что на самом деле в Бакуриани отсутствует нормальная инфраструктура.



Скорее всего, правительство продолжит и дальше говорить о грандиозных планах, но при этом бездействовать.



Бакуриани в этом смысле не одинок - аналогичная ситуация складывается почти везде. Например, в туристическом городе Сигнахи рушатся балконы, краска опадает со стен, фасады зданий ветшают – таковы сегодняшние реалии города.



Сигнахи был капитально отремонтирован в 2008 году, и после этого там не было сделано ничего. Местное населения говорит о сокращении числа иностранных туристов, так как город, потерявший внешнюю привлекательность, иностранцам неинтересен.



Прошла власть потратила на реконструкцию и реставрацию исторических зданий более 22 млн. лари, нынешняя обещает, что выделит на реабилитационные работы 100 000. Проект вроде как готов, но сроки его реализации неизвестны. У мэрии есть лишь общий ответ – скоро.



На этом фоне правительство практически каждый год увеличивает бюрократический аппарат и расходы на его содержание. По последним данным, в госсекторе занято около 320 000 человек, и на их зарплаты ежегодно расходуется 1, 4 млрд. лари. Добавьте к этому расходы на разного рода государственные закупки – топливо для машин, услуги мобильных операторов, и т.д, которые составляют примерно 1, 2 млрд. лари.



Получается, что в целом финансирование государственного сектора достигает 2, 6 млрд. лари. В 2016 году только на закупки топлива государство потратило 53 млн. лари для 4592 автомобилей, находящихся на балансе различных ведомств, из них 1488 - мощные внедорожники.



При этом правительство хвастается экономическим ростом в 4. 4%, при том, что в соседней Армении этот показатель в 2017 году составил 7, 7%. По официальным данным, на сегодняшний день 23% населения Грузии проживает ниже черты бедности, при том, что уровень цен в стране продолжает расти.



По результатам исследования Национально-демократического института США, 54% населения Грузии считают самой острой проблемой безработицы, 35% рост цен, 30% - уровень бедности. Доход 49% опрошенных не превышает 500 лари в месяц, а по данным официальной статистики, 11% населения зарабатывает менее 181 лари в месяц.



Население Грузии тратит 44% доходов на продовольствие, при том что около 500 000 испытывают дефицит питания.



По последним данным, коэффициент Джини, то есть показатель социального неравенства, вырос до 40 – на постсоветском пространстве худший показатель только у России.



В 2017 году, несмотря на 5%-ный рост ВВП количество граждан Грузии, зарабатывающих более 40 000 лари в год, составило примерно 45 000, а средний класс составляет не более 10% населения.



Радио "Коммерсант"











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