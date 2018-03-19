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В Германии думают об альтернативе российскому газу
19.03.2018 23:58
Сжиженный природный газ в Германии может стать альтернативой поставкам из России и Норвегии. В стране рассматривают возможность по строительству терминалов по приему сжиженного газа чтобы снизить зависимость от обеих стран. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Bloomberg.
Как отмечается, перестройка в пользу терминалов содержится в коалиционном соглашении по итогам недавних выборов в бундестаг. Это соглашение предусматривает развитие отрасли в течение четырех лет.
"Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа", - заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон.
В настоящий момент у Германии нет собственного терминала для приему сжиженного газа. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в столь сжатые сроки не представляется возможным.
При этом Меркель, как отмечает издание, поддерживает и российский проект Северный поток-2.
Напомним, Польша призывает Германию отказаться от Северного потока-2.
Ранее председатели парламентов Литвы, Латвии и Польши выступили против строительства газопровода.
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