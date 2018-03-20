Внешнеторговый оборот Грузии с начала года вырос на 16%

20.03.2018 15:03 С начала 2018 года внешнеторговый оборот Грузии вырос на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около $1,7 млрд (без учета неорганизованной торговли).



Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-феврале 2018 года составил около $791 млн, что представляет собой 47% от всего внешнеторгового оборота, сообщает служба статистики страны "Сакстат" (Грузстат).



Согласно статистическим данным, за два месяца экспорт из Грузии, по сравнению с январем-февралем 2017 года, вырос на 25,5% и составил $446,4 млн.



В частности, экспорт легковых машин вырос на 96,6%, азотных удобрений – на 65%, натуральных виноградных вин – на 30,4%, медных руд и концентратов – на 28,6%. В тоже время экспорт ферросплавов за этот период снизился на 7%, а лекарственных средств – на 13,2%.



В свою очередь, объем импортной продукции в январе-феврале 2018 года вырос на 13,3% и составил более $1,2 млрд. Грузстат уточняет, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-февраль 2018 года вырос на 55%, вычислительных машин — на 173%, телефонных аппаратов для сотовой или иной связи – на 14%, пшеницы – на 97%, медных руд и концентратов – на 4,3% и тд.



В тоже время импорт нефтяных газов и газообразных углеводородов за отчетный период снизился на 7%, а лекарственных средств – на 44%.



При этом крупнейшими торговыми партнерами Грузии остаются Турция, Россия и Азербайджан — в январе-феврале в целом оборот с этими странами составил более $ 623,5 млн, что составляет более 37% от общего торгового оборота Грузии.















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