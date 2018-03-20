В «Индустриальной группе Грузии» подтверждают, что соглашение по покупке «КазТрансГаз-Тбилиси» достигнуто

20.03.2018 15:43 Принципиальное соглашение по покупке доли «КазТрансГаз-Тбилиси» достигнуто между «Индустриальной группой Грузии» и «КазМунайГаз». Как заявляют в «Индустриальной группе Грузии» в последнее время шли переговоры с казахской стороной по покупке 100%-ной доли в компании «КазТрансГаз-Тбилиси».



«Исходя из масштабности договора, необходимо уточнить окончательные юридические детали, что требует дополнительного времени для оформления соглашения. Учитывая широкий публичный интерес к этому вопросу, «Индустриальная группа Грузии», выражает готовность распространить официальную информацию о соглашении», — заявляют в компании.



По данным казахских СМИ, «Индустриальная группа Грузии» купит за 40 миллионов долларов.















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